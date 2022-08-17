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Yaşam AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü
Yaşam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:32:00 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Aişe Canikli'in cenazesi, yarın Giresun Alucra Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Sağlık Bakanı Koca'dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili, arkadaşım Nurettin Canikli'nin annesi ebedi âleme göçtü. Mekânı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, Nurettin Bey'e ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadeleri ile Canikli'nin annesi için taziye mesajı yayımladı.

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