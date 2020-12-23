AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Efkan Ala, "İşitme engelli hastayla iletişim", "Statlarda koronavirüs önlemleri" ve "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarına oy verdi
ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ala, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ala, Arif Hüdaverdi Yaman'ın, "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını oyladı.
Ala, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün, "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafını seçti.