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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan HDP’ye Diyarbakır anneleri çağrısı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütü PKK’ya kaptırdığı için eyleme başlayan ailelerle ilgili HDP’ye çağrıda bulunarak, "PKK ile aranıza hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun, gelin o partinin oradaki yöneticileri olarak o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin.

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:12
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan HDP’ye Diyarbakır anneleri çağrısı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütü PKK’ya kaptırdığı için eyleme başlayan ailelerle ilgili HDP’ye çağrıda bulunarak, "PKK ile aranıza hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun, gelin o partinin oradaki yöneticileri olarak o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin. Evlatlarının bulunması için gayret sarf edin." dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir’de AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Burada partililerle buluşan Kurtulmuş, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Diyarbakır’da yaşanan annelerin feryadını dile getirerek, "Görüyorsunuz. Orada anneler ’oğlumu aldınız, kaçırdınız’ diyor. HDP, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bir yerde müttefiki. Öyle değil mi? Diyor ki anne orada evladını dağa kaçırmış. Millet konuşuyor, ’Siz diyor çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz, benim çocuğumu dağa kaçırdılar’ diyor. Dağa kaçırırken de adı geçen partinin örgüt binasını alıyorlar, orada örgüt evlerinde eğitim vererek çocuklara kırsala gönderiyorlar. Ananın babanın yüreği yanarak bunları söylüyor. Bugün 5’inci gününde 2 kişi de Ağrı’dan katılmış. Baba diyor ki ’evladımı uyuşturucuyla uyutup ondan sonra dağa götürdüler’ diyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye’de demokrasiden, insan haklarından ve insan iradesinden bahsedenlere mücadeleye katkıda bulunmaları için çağrıda bulunan Kurtulmuş, "Buyurun hep beraber bu taşeron örgüt vasıtasıyla dağa kaçırılan çocukların bulunup annelerine teslim edilmesi için mücadelede katkıda bulunun. Madem demokrasi, ne işiniz var dağla, ne işiniz var silahla, ne işiniz var adam öldürmeyle, ne işiniz var el yapımı bombayla, ne işiniz var başka ülkelere verip aldığınız siz hibeedilen bombalarla, ne işiniz var başka ülkelerin ordularında sadece onların ordularında bulunan dünyanın en gelişmiş silahlarıyla. Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz gelin demokratik bir siyaset yapın gelin. HDP olarak PKK ile aranıza hiç bir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun, gelin o partinin oradaki yöneticileri olarak o annelerin kaygılarına o annelerin haykırışlarına kulak verin evlatlarının bulunması için gayret sarf edin. Değerli kardeşlerim Türkiye’nin gözü önünde bir oyun oynanıyor. Biz evlatlarımızı asla teröre kaptırmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Rahmetli Halil Dursun’un Kültür Bakan Yardımcısı benim de çok eski 15 yaşından beri arkadaşım 16 yaşından beri arkadaşım mekanı cennet olsun. Onun söylediği bir şey: Fırat’ın kuzularını çakallara teslim etmeyeceğiz, çakallara yedirtmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:12
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