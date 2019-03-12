AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Tosya’da Millet Kıraathanesinin açılışını yaptı

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Tosya’da Aşağı Pınar Millet Kıraathanesinin açılışını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Tosya’da gerçekleştirdiği mitingin ardından Aşağıpınar Millet Kıraathanesine geçti. Burada konuşan Kurtulmuş, millet kıraathanelerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, ülkenin her yerinde bu güzide mekanların açılmaya devam ettiğini söyledi. Millet kıraathanelerinin okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, gençlerin gelerek burada rahatça kitap okuyabildiği, gazete okuyabildiği ve arkadaşlarıyla vakit geçirebildiği mekanlar olduğunu ifade etti. Buradaki amacın gençleri kitap okuma ve kültürel faaliyetlere yöneltmek olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Aşağıpınar Millet Kıraathanesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aşağıpınar Millet Kıraathanesi, yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Ardından Numan Kurtulmuş, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Açılışta katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.