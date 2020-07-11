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Yerel

AK Parti Gençlik Kolları, İstanbul ve Ankara'da Ayasofya için şükür duası etti

AK Parti Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 08:51:00 -
AK Parti Gençlik Kolları, İstanbul ve Ankara'da Ayasofya için şükür duası etti

AK Parti Ankara Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Hacı Bayram Camisi'nde bir araya gelen AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, sabah namazı sonrası şükür duası etti.

İstanbul'da ise Fatih Camisi'nde sabah namazına katılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, beraberindeki gençlerle şükür duası ederek, Fatih türbesine ziyarette bulundu.

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