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Yaşam AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Cebeci hayatını kaybetti
Yaşam

AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Cebeci hayatını kaybetti

Bir dönem AK Parti Belediye Meclis üyeliği de yapan Erzurum'da Oltu’nun tanınmış eşraflarından Ekrem Cebeci, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 19:21:00 -
AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Cebeci hayatını kaybetti

Erzurum'un ilçesi Oltu’nun tanınmış eşraflarından olan ve bir dönem de AK Parti Belediye Meclis üyeliği yapan Ekrem Cebeci (62) dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Evli 2 çocuk babası olan ve ani ölümü ilçede derin üzüntüye neden olan Cebeci, bir dönem AK Parti Belediye Meclis üyeliği de yapmıştı.

Toprağa verildi

Oltu ilçesinin tanınmış simalarından iş adamı Yusuf Cebeci'nin amcası Ekrem Cebeci Oltu Aslanpaşa camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Narman yolu üzerinde Cebeciler çiftliğinde ki aile mezarlığında sevenlerinin duası eşliğinde toprağa verildi.

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