AK Parti Esenyurt belediyesi meclis üyesi adayları 2019

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta AK Parti seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci olurken, Esenyurt belediyesi meclis üyesi adayları 2019 listesini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendi.

AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak Esenyurt Belediyesi yeni dönem meclis üyesi aday listesini belirledi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayi Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ve Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci’nin katılımıyla yapılan ve 1.5 saat süren toplantıyla listeye son hali verildi.

Toplantıda meclis üyesi aday listesi bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isim isim incelendi, uygun gördüğü değişiklikler yapıldı. Son halini almış listeler 19 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece belediyesi AK Parti meclis üyeleri belli oldu.

Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019

AK Parti Büyükçekmece belediyesi meclis üyeleri 2019