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Siyaset AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Nurettin Demirtaş tescilli terörist
Siyaset

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Nurettin Demirtaş tescilli terörist

İBB raflarını PKK kitaplığına dönüştüren CHP'li yönetime tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Selahattin Demirtaş’ın kardeşi mi, abisi mi bilmem. Nurettin Demirtaş tescilli terörist. Onun kitabını İstanbul Belediyesi pazarlıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 19:12:00 -
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Nurettin Demirtaş tescilli terörist

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Selahattin Demirtaş’ın kardeşi mi, abisi mi bilmem. Nurettin Demirtaş tescilli terörist. Onun kitabını İstanbul Belediyesi pazarlıyor” dedi.

"CHP'li İBB'nin yaptığı uygulama insan haklarına aykırı"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarıyla sözleşme yaptığını söyleyerek, “İşten çıkarabilmek, insanları zor durumda bırakabilmek için sözleşmeler imzalamışlar. ‘İşveren işçinin görev yerini ve yapacağı işi tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir’. ‘Sosyal medya paylaşımları denetime tabidir’. Adalet için yürürler. Bunların adalet anlayışı budur. Çalışanlar için çok değerli tespittir.

Sözleşmenin bir maddesi, ‘işveren ödenek kısıtlaması, salgın durumu, mevsim koşulları arazi olarak ortaya çıkabilecek durumlarda karşılıklı mutabakatla tek taraflı yıl içinde en az tek seferde altı ay, toplumda fasılalı olarak 12 ay izne ayırabilir. Bir bakıma köşeye sıkıştırma, insanları ücret vermeden bir tarafta tutma, sonrasında işten güçten ayrılsın adeta zecri bir uygulamaya yönlendirmedir. Bunlar insan haklarına aykırı. CHP anlayışı budur. CHP insana bakışı budur” ifadelerini kullandı.

"Nurettin Demirtaş tescilli terörist"

Nurettin Demirtaş isimli teröristin kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi kitap satış noktasında satıldığını belirten Aydemir, “Selahattin Demirtaş’ın kardeşi mi, abisi mi bilmem. Nurettin Demirtaş tescilli terörist. Onun kitabını İstanbul Belediyesi pazarlıyor. Oraya oy verenler, o gün söylemiştik. Bugün geldiğimiz nokta bizi haklı çıkardı. Onlara oy verenler, onları destek verenler mağdur edilen işçilerin de mesuliyetinde pay sahibidirler. Geceleri uykusuz yatanlar var. Genel başkanları ‘namus sözüm veriyorum. Kimseyi çıkarmayacağız’ demişti. Yüzlerce, binlerce kişi işten çıkarıldı” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

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