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AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: “Başbağlar milletimizin ortak acısının yaşandığı yerdir. 26 yıl değil 100 yıl geçse de bu acıyı ve acıyı yaşatanları asla unutmayacağız”

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gündem dışı söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Başbağlar milletimizin ortak acısının yaşandığı yerdir.

05 Temmuz 2019 Cuma 23:25
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır: “Başbağlar milletimizin ortak acısının yaşandığı yerdir. 26 yıl değil 100 yıl geçse de bu acıyı ve acıyı yaşatanları asla unutmayacağız”

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gündem dışı söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Başbağlar milletimizin ortak acısının yaşandığı yerdir. 26 yıl değil 100 yıl geçse de bu acıyı ve acıyı yaşatanları asla unutmayacağız” dedi.


Başbağlar katliamının 26. yıl dönümünde TBMM’de gündem dışı söz alarak konuşma yapan Milletvekili Burhan Çakır, 33 şehidin kanını yerde bırakmayacaklarını ifade etti.


AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM’de şöyle konuştu:


Yavuz Sultan Selim Han zamanında uç beyliği olarak konuşlandırılmış Erzincan’ımızın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde vuku bulan hüzünlü bir olayın yıl dönümünü yaşıyoruz. Bundan 26 yıl önce yani 5 Temmuz 1993’de Başbağlar köyünde akşam namazı esnasında camiden çıkarılarak kurşuna dizilen ve evleri ateşe verilerek 33 masum hemşehrimizin ölümünün her biri kendi canımızdan kopan bir parçadır. Başbağlar kalbimizde açılmış ve hiç kapanmayacak derin bir yaradır. Bu kalleş saldırıda şehit olan 33 kardeşimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 2 Temmuz 1993’de Sivas’ta ki Madımak Otelinde yanan canlar bizim canımızdı. 5 Temmuz 1993’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde akan kan yine bizim kanımızdı. O gün bu katliamı yapan eller aynı eller. Aynı amaca hizmet ediyordu. Camide namaz kılan insanlar dışarı çıkartılarak kurşuna dizen, evleri ve camileri yakıp yıkan katliamcı terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Ve o dönemin siyasetçilerini de bu konuda kınıyorum. Buna acı dayanır mı çocukları katletmişler. Dönemin Adalet Bakanları da bundan sorumludur. Temel Karamollaoğlu Sivas Madımak olayları için yeniden açılması için gündeme getiriyor. Elbette açılsın ama Madımakla, Başbağların birbirine bağlı olduğunu Aziz milletimiz biliyor. Burada Alevi, Sünni çatışma çıkaranlara da Aziz milletimiz ders vermiştir. Onun için bu masumların katledilmesine göz yuman kim varsa Allah’ın lanetiyle lanetliyorum. Onlar için yaşasın cehennem diyorum. Bu insanlar vatanına, milletine, devletine bağlı olan insanlar. Bunların kanı yerde kalmayacak. Onun için bugün nara atanlar adalet, hak, hukuk isteyenler Sivas, Başbağlar ve yurdun çeşitli yerlerinde vatandaşlarımızın şehit edilmesine göz yumanları lanetliyorum.”



“Başbağlar, dillerin tutulduğu, gözlerin yaşardığı, kelimelerin boğazımıza düğümlendiği yerdir”


AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Başbağlar’ın, dillerin tutulduğu, gözlerin yaşardığı, kelimelerin boğaza düğümlendiği yer olduğunu kaydederek, “Başbağlar milletimizin ortak acısının yaşandığı yerdir. 26 yıl değil yüz yıl geçse de bu acıyı ve acıyı yaşatanları asla unutmayacağız ve sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu katliamı gerçekleştirenlerin amacının topluma nefret tohumlarını ekmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu oyunlara gelmeden neslimize, nefreti değil sevgiyi, kardeşliği ve hoşgörüyü aşılamaya devam etmeliyiz. Provokatif zihniyetler geçmişte olduğu gibi günümüzde de amaçlarına ulaşamamışlardır. Bunun en yakın örneğini yıl dönümü yaklaşmakta olan 15 Temmuz 2016’da gördük. Hepimizin şahit olduğu olaylar zinciri milletimizi parçalama hareketidir. Milletimiz tankların üzerine çıkarak, göğsünü kurşuna siper ederek silahlı darbe girişimini sivil irade eliyle bertaraf etmiştir. 15 Temmuz milletimizin yeniden diriliş destanının yazıldığı bir gün olarak tüm dünyada yerini almıştır. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz bu ülke üzerinde oynanan oyunların farkındadır. Bu milletin en büyük gücü birliği ve beraberliğidir. İşte bu yüzden Başbağlar daima hainliğe, kalleşliğe, şer odaklarına karşı milletimizin dik duruşunun sembolü olarak tarihteki yerini almıştır. Başbağlar köyünde 33 kişini şehit edildiği olayla ilgili 21 sanığın ifadesi alınmış bu sanıklardan ikisi cezalandırılmıştır. 31 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam etmektedir. Vahşice şehir edilen kardeşlerimizin sorumlularını bulup ortaya çıkarana kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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