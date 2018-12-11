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AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları yerel seçim 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Erzincan belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Refahiye belediye başkan adayı, AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı, AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı, İliç AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Erzincan ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 11:52
AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları yerel seçim 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Erzincan belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Refahiye belediye başkan adayı, AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı, AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı, İliç AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Erzincan ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Erzincan belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Erzincan belediye başkan adayı da var. AK Parti Erzincan belediye başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu. AK Parti'nin Erzincan ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Erzincan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti Cemalettin Başsoy % 54

MHP Hamdi Karakaya % 30

CHP Metin Çanakçı % 12

Çayırlı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 34

CHP % 6

İliç belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 50

AK Parti % 43

SP % 3

Kemah belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 52

AK Parti % 42

CHP % 2

Kemaliye belediye seçim sonuçları

AK Parti % 52

MHP % 43

Otlukbeli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 44

Refahiye belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 54

AK Parti % 40

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:52
  1. Ordu
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Malatya
  5. Kocaeli
  6. Kırklareli
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Çanakkale
  10. Bingöl
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları yerel seçim 2019
  14. AK Parti Refahiye belediye başkan adayı
  15. AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı
  16. AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı
  17. İliç AK Parti belediye başkan adayı
  18. AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı

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