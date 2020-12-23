AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ koronavirüse yakalandı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Twiter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Partili Demirbağ'dan açıklama

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Milletvekili Demirbağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde, doktorlarımızın kararı ile tedavimi evde sürdürmekteyim. Hamdolsun ki sağlık durumum şu anda biraz daha iyi. Kuralları hassasiyetle uygulamanın önemini sağlığımızı kaybetmeden önce anlamak mühim. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah’tan şifalar niyaz ediyor, dualarınızı bekliyorum” dedi.