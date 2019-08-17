AK Parti Efeler İlçe Başkanı Gülaştı’dan ’17 Ağustos’ açıklaması

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı, 17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla yaptığı açıklama yaptı. Gülaştı, “Yaşanan her acı olay kendimizi yeniden gözden geçirmemiz, aynı acıların tekrar etmemesi için ciddi bir muhasebe yapma imkanı sunmuştur. Bu nedenle kaçınılmaz bir doğal afet olan depremleri,en az zararla atlatabilmemiz için gerekli tüm adımlar atılmıştır” dedi.

Marmara’da 20 yıl önce meydana gelen ve bütün ülkeyi yasa boğan tarihe ’17 Ağustos Marmara depremi’ olarak geçen acı olayın tazeliğini halen koruduğunu kaydeden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı, “45 saniye kadar süren 7.4 büyüklüğündeki depremde kayıtlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce vatandaşımız yaralanmıştı. Depremde 35 bin 180 konut, 5 binin üzerinde işyeri yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Binlerce konut da hasar görmüştür. Bu sarsıntı sadece Marmara’yı değil bütün ülkemizi derinden etkilemiş, birlik ve beraberlik içerisinde herkes üzerine düşen fedakarlıktan kaçınmamıştır.Ülkemiz, pek çok fay hattı bulunan bir coğrafi konuma sahiptir. Bu yıl yirminci kez bu elim depremde hayatını kaybedenleri anıyoruz, milletçe hatıralarımıza sahip çıkıyoruz. Geride kalan ailelerine yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlatarak devletimizin şefkatli eliyle yaralarının sarılmasında azami gayret göstermiş bulunuyoruz” dedi.

17 Ağustos’ta hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Başkan Gülaştı, deprem gerçeğini, bilimin ışığı ve teknoloji ile birleştirerek insanoğlunun bu tür doğa olaylarına karşı tedbirli olmasının mümkün olacağını söyledi.