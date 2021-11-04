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Gündem AK Parti düşmanı avukatı AK Parti kurtardı
Gündem

AK Parti düşmanı avukatı AK Parti kurtardı

AK Parti Hükümeti'ne ve Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler savuran avukat Merve Bakdur, AK Parti sayesinde büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Everest'e tırmanırken fenalaşınca gözünü hastanede açan ve 7 bin 500 dolarlık faturayı ödeyemediği için hastanede rehin kalan Bakdur’un imdadına her gün küfürler savurduğu Türk hükümeti yetişti. hizmetlerini insafsızca eleştirenler söz konusu hizmetlere muhtaç oldu… "Everest’e varınca karlara İmam Hatipler kapatılsın yazma fikri çık aklımdan" gibi iğrenç paylaşımlar yapan avukat Merve Bakdur,

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:12:00 - 2021-11-04 17:15:19
AK Parti düşmanı avukatı AK Parti kurtardı

 

yeniakit.com.tr

AK Parti Hükümeti’nin hizmetlerini insafsızca eleştirenler söz konusu hizmetlere muhtaç oluyor… Bu gerçek, medyaya bugün yansıyan bir haberle bir defa daha kanıtlandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce “Hani biz dünya deviydik?" ve "Everest’e varınca karlara İmam Hatipler kapatılsın yazma fikri çık aklımdan" gibi iğrenç paylaşımlar yapan avukat Merve Bakdur, Everest'e tırmanırken yükseklik nedeniyle fenalaştı. Gözünü Nepal’in başkenti Katmandu’daki bir hastanede açan Bakdur’a uyandığında 7 bin 500 dolarlık helikopterle hastaneye taşıma faturası çıkartıldı. Bu parayı ödeyemeyince hastanede rehin kalan Bakdur’un imdadına ise her gün küfürler savurduğu Türk hükümeti yetişti.

İmdadına  her gün küfürler savurduğu Türk hükümeti yetişti

Yaşadığı kâbusu, “Seni hastaneden çıkartmayız, bu ülkeden bu parayı ödemeden gidemezsin’ gibi sözler söylediler. Bankamdaki son parayla önce faturamın daha da artmaması için hastane faturasını ödedim. Geriye sadece 100 dolarım kaldı. Katmandu’da ilk gece kaldığım otele geri döndüğümde, helikopter yetkilileri tur yetkililerinden buranın yerini öğrenmiş. Burada da otel odamın kapısına dayandılar. Olay fiziki müdahaleye kadar vardı, telefonuma el koydular. Bir süre sonra ‘Ailemi arayacağım onlardan para isteyebilirim’ diyerek telefonumu geri aldım. ‘Ailen parayı göndersin yoksa bir daha seni göremezler’ dediler. Ailemi ve bana yardımcı olabilecek kişileri aradım” sözleriyle anlatan Bakdur’un ailesi ve arkadaşları Katmandu’ya en yakın nokta olan Yeni Delhi konsolosluğuna ulaşınca, yetkililer Katmandu’da Türk hükümetini temsil eden fahri konsolosları devreye soktu. AK Parti düşmanı Bakdur ancak bu sayede Türkiye’ye dönebildi. 

Alçakça paylaşımları ortaya çıktı

Bakdur’un yaşadıkları ortaya çıkıp haber olunca, Twitter hesabından “Everest’e varınca karlara İmam Hatipler kapatılsın yazma fikri çık aklımdan" paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hesabını anında kilitleyen Bakdur’un geçmişte ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyip “Önce 7. şimdi de 9. cumhurbaşkanı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Valla Azrail birini arıyor gibi. Kanka sen kendine dikkat et” tweet’ini attığı, “Ya adam zaten kendini başkan yaptı. Gerçekten mücadele edilemez bir hırs. Al rahatla Allah’ın belası. Al bütün koltuklar senin olsun” ve “Bu olağanüstü hal içerisinde başımızda bir adet ruh hastasıyla yakında Hicaz su yolları seferlerine, batı fetihlerine falan başlarız amk” şeklinde alçakça paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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