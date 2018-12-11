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AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çorum belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Boğazkale belediye başkan adayı, Dodurga AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Osmancık belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sungurlu belediye başkan adayı, AK Parti Alaca belediye başkan adayı, AK Parti Kargı belediye başkan adayı, AK Parti İskilip belediye başkan adayı, AK Parti Ortaköy belediye başkan adayı, AK Parti Alaca ilçeleri belediye başkan adayı son durum.

11 Aralık 2018 Salı 18:19
AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çorum belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Boğazkale belediye başkan adayı, Dodurga AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Osmancık belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Sungurlu belediye başkan adayı, AK Parti Alaca belediye başkan adayı, AK Parti Kargı belediye başkan adayı, AK Parti İskilip belediye başkan adayı, AK Parti Ortaköy belediye başkan adayı, AK Parti Alaca ilçeleri belediye başkan adayı son durum.

AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Çorum AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Çorum belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Çorum belediye başkan adayı da var. AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşkın oldu. AK Parti'nin Çorum ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2014 Çorum yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Muzaffer Külcü %50.7

CHP adayı Kenan Nuhut % 34.4

MHP adaya Ercan Daşdan % 11.8

Çorum 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 52.02

CHP % 20.41

MHP % 14.22

İYİ Parti % 8.55

HDP % 3.22

SP % 1.10

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:19
  1. Ordu
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Malatya
  5. Kocaeli
  6. Kırklareli
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Çanakkale
  10. Bingöl
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019
  14. Dodurga AK Parti belediye başkan adayı
  15. AK Parti Alaca belediye başkan adayı
  16. AK Parti Kargı belediye başkan adayı
  17. AK Parti İskilip belediye başkan adayı
  18. AK Parti Ortaköy belediye başkan adayı
  19. AK Parti Alaca ilçeleri belediye başkan adayıl
  20. AK Parti Osmancık belediye başkan adayı

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