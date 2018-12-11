AK Parti Çankırı ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çankırı belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çerkeş belediye başkan adayı, AK Parti Ilgaz belediye başkan adayı, AK Parti Şabanözü belediye başkan adayı, Elvidan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Kurşunlu belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Çankırı ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Çankırı ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Çankırı AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Çankırı belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Çankırı belediye başkan adayı da var. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı Hüseyin Boz oldu. AK Parti'nin Çankırı ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Çankırı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İrfan Dinç % 54.3

MHP adayı Hakkı Yalçın % 41.7

BBP adayı Şenol Şahin % 1.4

Elvidan belediye seçim sonuçları 2014

MH % 57

AK Parti % 40

Kurşunlu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

MHP % 29

CHP % 8

Atkaracalar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 40

Ilgaz belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 54

AK Parti % 41

Kızılırmak belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 48

Şabanözü belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 36

AK Parti % 36

CHP % 25

Çerkeş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

BBP % 23

MHP % 17

Korgun belediye seçim sonuçları

AK Parti % 48

BBP % 48

Çankırı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.44

MHP % 19.98

İYİ Parti % 12.11

CHP % 6.36

SP % 1.11

HDP % 0.61