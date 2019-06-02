0553 313 94 23

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından iftar

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda partililer bir araya geldi.

02 Haziran 2019 Pazar 23:06
AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından iftar

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda partililer bir araya geldi.


Kepez sahil yolunda bulunan bir restoranda düzenlenen iftara AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız ve çok sayıda partili katıldı. Samimi bir havada geçen programda ilahiler seslendirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar edilerek, okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Milletvekili Jülide İskenderoğlu, düzenlenen organizasyon sebebiyle AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına teşekkür ederek, “Bugün burada soframızı sizinle paylaştığımız için kıvanç duyuyoruz. Ramazan ayı, hepimizin paylaşmak ve arınmak için beklediği özel bir ay. Rabbim inşallah tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız iyilikleri, ettiğiniz duaları kabul etsin” şeklinde konuştu.



“Allah sevdiklerimizle beraber Ramazan Bayramı’nı değerlendirmeyi bizlere nasip etsin”


AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise, çok özel bir gecede teşkilat olarak bir araya geldiklerini ifade ederek, "Çanakkale ziyaretlerimize seçimden sonra bir ara verdik. Çünkü çok önemli kararların alındığı, stratejik çalışmaların yapıldığı bir dönem oldu. Bu çalışmaların karşılığını inşallah kısa süre içerisinde hem Meclisimizde hem de ülkemizin her tarafında görmeye başlayacağız. Geçen gece Kadir Gecesi’ydi. Bu sebeple tüm teşkilatımızın ve Çanakkalelilerin Kadir Gecesi’ni de tebrik ediyorum. Artık Ramazan Bayramı’na ulaşıyoruz. Allah sevdiklerimizle beraber Ramazan Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip etsin. Allah sağ salim olarak bir sonraki Ramazan ayına ulaşmayı da bizlere nasip etsin” dedi.


Türkiye’nin iç ve dış gündemini de değerlendiren Turan, Türkiye’nin güvenliği için S-400 alımını aynı kararlılıkla değerlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
    1. Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir..
    2. Gönül sofralarında on binler buluştu
    3. Irak’ta aileleri DEAŞ’a katılan 122..
    4. TBMM Başkanı Şentop’dan partilere..
    5. Filistin Türkiye Mezunları Derneğinden..
    6. U-18 Erkekler Türkiye Basketbol..
    7. Honaz seçimlerini CHP’li aday kazandı
    8. Bayram tatiline giden aile kaza..
    9. Azez’de patlama: 13 ölü
    10. Hazırlık maçı: Türkiye: 2 -..
    11. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından..
    12. Proje çöküyor mu? F-35 en kötü..
    13. Suriye-Türkiye sınırındaki Azez..
    14. Futbol: Hazırlık maçı
    15. "89 bin 951 kişiye insani ikamet izni..
    16. Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle..
    17. Tenis: Fransa Açık
    18. Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı:..
    19. Kadın milli basketbolcular İspanya'ya..
    20. Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu
    21. Banu Alkan: Güzel ve zeki olmaktan..
    22. İran’dan ABD’nin şartsız müzakere..
    23. Irak'tan "IKBY tek varil dahi petrol..
    24. Başkan Yüksel’den küçük Kırkpınar’a..
    25. Binali Yıldırım, Keskin’de seçimi..
    26. "Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul..
    27. Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un..
    28. Edirne’de inşaatın çatısında yangın
    29. Filistin, Kudüs'teki gerginliğin..
    30. Tekirdağ’da iki ayrı kazada yaralanan..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür