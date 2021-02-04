  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu
Siyaset

AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, aracının içinde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:15:00 -
AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, kapalı pazar yeri girişinde park halinde olan aracının içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında 17 HD 534 plakalı aracıyla ilçe kapalı pazar yeri girişine gelen AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, aracını otoparka çekti. Bir süre sonra Keçeci’nin araç içinde hareketsiz olarak durduğunu gören bir vatandaş durumu yolun karşısında bulunan itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aracında ölü olarak bulundu

 

İtfaiye ekipleri aracın yanına geldiklerinde Keçeci’nin hareketsiz olduğunu görerek durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrol sonucu Keçeci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Davut Keçeci’nin cansız bedeni Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve görevli memurlar tarafından araç içinden alınarak Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Keçeci’nin aracından ayrıldığı görülürken, kameranın önünü kapatan tenteden dolayı araca döndüğü ise görülmüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz
Dünya

Dünya devi bomba gelişmeyi duyurdu: Türkiye'de üretime başlıyoruz

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor. Şirketin 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı ve 5 milyona yakın tel..
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler
Dünya

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uygulamaya konulmasının ardından Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görev yapan Rus askerleri insansız hava ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay