AK Parti Büyükçekmece belediyesi meclis üyeleri 2019 Büyükçekmece belediyesi AK Parti meclis üyeleri son dakika. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ı aday gösterdi. Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece yarışacak AK Parti Büyükçekmece belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ı aday gösterdi. Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece yarışacak AK Parti Büyükçekmece belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi aday listesi. Okan Gülkoku Hasan Bacıoğlu Sami Sertadım Yıldız Akbalık Polat Ayhan Hastürk Ahmet Küçük Sedat Bostan İdris Doğan Habibe Çiftçioğlu Başer Nejmi Yıldız Zerin Çağlar Şuayip Serindik Şiyar Hasbayram Eyüp Karataş Yunus Mercanlı Yunus Ete Figen Kırdar Ramazan Çaylı Erol Ar Şaban Karapınar Ayşen Çolak Halit Demir Dursun Tamimler Münir Dinçel Nazmi Ülker Abuzer Taşar Mustafa Kemal Kaya İrfan Cengiz Kontenjan Osman Kıdık Erman Akal Fatih Mehmet Zehir

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