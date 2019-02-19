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AK Parti Büyükçekmece belediyesi meclis üyeleri 2019

Büyükçekmece belediyesi AK Parti meclis üyeleri son dakika. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ı aday gösterdi. Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece yarışacak AK Parti Büyükçekmece belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 17:26
AK Parti Büyükçekmece belediyesi meclis üyeleri 2019

AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ı aday gösterdi. Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece yarışacak AK Parti Büyükçekmece belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi aday listesi.

Okan Gülkoku

Hasan Bacıoğlu

Sami Sertadım 

Yıldız Akbalık Polat 

Ayhan Hastürk 

Ahmet Küçük 

Sedat Bostan 

İdris Doğan

Habibe Çiftçioğlu Başer

Nejmi Yıldız 

Zerin Çağlar

Şuayip Serindik

Şiyar Hasbayram 

Eyüp Karataş 

Yunus Mercanlı

Yunus Ete

Figen Kırdar

Ramazan Çaylı

Erol Ar 

Şaban Karapınar

Ayşen Çolak

Halit Demir

Dursun Tamimler

Münir Dinçel 

Nazmi Ülker 

Abuzer Taşar 

Mustafa Kemal Kaya 

İrfan Cengiz 

Kontenjan 

Osman Kıdık

Erman Akal 

Fatih Mehmet Zehir

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:26
  1. AK Parti Büyükçekmece belediyesi meclis üyeleri 2019
  2. Büyükçekmece belediyesi AK Parti meclis üyeleri

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