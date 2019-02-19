AK Parti Büyükçekmece belediyesi meclis üyeleri 2019
Büyükçekmece belediyesi AK Parti meclis üyeleri son dakika. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ı aday gösterdi. Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece yarışacak AK Parti Büyükçekmece belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 17:26
AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’ı aday gösterdi. Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece yarışacak AK Parti Büyükçekmece belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Büyükçekmece belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi aday listesi.
Okan Gülkoku
Hasan Bacıoğlu
Sami Sertadım
Yıldız Akbalık Polat
Ayhan Hastürk
Ahmet Küçük
Sedat Bostan
İdris Doğan
Habibe Çiftçioğlu Başer
Nejmi Yıldız
Zerin Çağlar
Şuayip Serindik
Şiyar Hasbayram
Eyüp Karataş
Yunus Mercanlı
Yunus Ete
Figen Kırdar
Ramazan Çaylı
Erol Ar
Şaban Karapınar
Ayşen Çolak
Halit Demir
Dursun Tamimler
Münir Dinçel
Nazmi Ülker
Abuzer Taşar
Mustafa Kemal Kaya
İrfan Cengiz
Kontenjan
Osman Kıdık
Erman Akal
Fatih Mehmet Zehir
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