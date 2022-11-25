AK Parti Büyük İstanbul Buluşması'na hazırlanıyor! Ali Sami Yen Stadyumu'ndan hazırlık görüntüleri
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından, 27 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Büyük İstanbul Buluşması organizasyonu için yapılan hazırlıkları paylaştı.
Yeniakit.com.tr
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ali Sami Yen Stadyumu'nda gerçekleşecek Büyük İstanbul Buluşması'na hazırlanıyor.
Osman Nuri Kabaktepe, büyük buluşma için yapılan hazırlıkların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.
Videoda, Galatasaray Nef Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki etkinlik çalışmaları yer aldı.
Stadyumlara üzerinde, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" ve "İstanbul hazır Türkiye yüzyılı başlıyor" yazılı pankartlarının asıldığı görüldü.
Öte yandan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginde 100 bin sandık görevlisinin olacağı duyuruldu.