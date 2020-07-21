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Aktüel

AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten doğal gaz açıklaması:

"Bursa'da 17 ilçemizin sadece üçünde ve 17 mahallesinde doğal gaz alamama sorunuyla karşılaşmaktayız"

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:44:24 -
AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten doğal gaz açıklaması:

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Ülkemizde doğal gaz alamama sorunu sadece Bursa'mıza veya Bursa içinde bir mahalleye örneğin Gürsu-Yenidoğan Mahallesi'ne has bir sorun değildir. Bursa'mızda 17 ilçemiz bulunmaktadır fakat bunların sadece 3 ilçesi ve 17 mahallesinde bu sorunla karşılaşmaktayız." dedi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir yerleşim yerine doğal gaz verilmesi için hali hazırda orada imar planlarının olması gerektiğini ifade ederek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), imar planı olmayan yerleşim yerlerinde gerekli alt yapı bulunmadığından doğal gaz çalışması yapan şirketlere izin veremediğini kaydetti.

Aynı mahallede planı mevcut olan kısımda doğal gaz varken planı olmayan bölgelerde doğal gaz bulunamadığını dile getiren Ödünç, "Bu durum vatandaşlarımızı rahatsız etmekte, doğal gazdan yararlanmalarının önüne bir engel teşkil etmektedir." dedi.

Bu mağduriyeti gidermek için önümüzdeki günlerde TBMM'de gereken yasal düzenlemeyi yapmayı planladıklarını anlatan Ödünç, vatandaşların doğal gazdan yararlanmalarını engelleyen sebepleri ortadan kaldıracak çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Ödünç, şöyle devam etti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bir kanun teklifi içerisinde konuya ilişkin kanun değişikliğinin planlamakta olduğu belirtilmiştir. Bu teklif yoluyla imarsız alanlarda bulunan yapılar ile yapı kayıt belgesi alan meskenlerin durumuna ilişkin hükümlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

Ülkemizde doğal gaz alamama sorunu sadece Bursa'mıza veya Bursa içinde bir mahalleye örneğin Gürsu-Yenidoğan Mahallesi'ne has bir sorun değildir. Bursa'mızda 17 ilçemiz bulunmaktadır fakat bunların sadece 3 ilçesi ve 17 mahallesinde bu sorunla karşılaşmaktayız. Bu sorunun farkındayız, hükümetimiz ve TBMM, Ekim 2020'de çıkarılacak olan kanuni düzenleme ile bu problemi de ortadan kaldıracaktır. AK Parti olarak 18 yıldır yaptığımız her çalışmayı aziz milletimiz için gerçekleştirmiş bulunmaktayız."


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