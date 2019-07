AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: Türkiye S-400 için birilerine hesap verecek değil

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Ankara-Washington hattında S-400 tartışması devam ediyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Rusya ile S-400 anlaşması yapan Türkiye, son dönemin en çok konuşulan hava savunma sistemine sahip olmasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Türkiye S-400’leri almıştır”

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lerle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Sayın Cumhurbaşkanımız S-400’lerle ilgili konuya son noktayı koydu. ‘Türkiye S-400’leri alacaktır değil, almıştır’ ifadesi aslında buradaki kararlılığın ifadesidir.” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız her platformda herkesi bilgilendirmiştir”

ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Rusya ile S-400 anlaşması yapan Türkiye’nin güvenliği açısından doğru bir adım attığına vurgu yapan Mustafa Esgin, şöyle konuştu:

“Elbette ki Türkiye kendi güvenliği ile ilgili bir savunma silahını alırken birilerine hesap vermek durumunda değildir. Bu noktada adımını atmıştır, kararlılığını ortaya koymuştur. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kendi güvenliği ile savunma stratejisiyle ilgili attığı adımları da her platformda herkese anlatabilecek düzeyde herkesi bilgilendirmiştir.”

“Türkiye’nin güvenliği her şeyin üzerinde ve her şeyin önündedir”

Gündeme geldiği ilk günden bu yana Türkiye, ABD, NATO ve Rusya arasında en önemli sorunlarından biri haline gelen S-400 Yüksek İrtifa Savunma Sistemlerinin ülkemize yakın bir zamanda geleceğine dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bundan sonra da bu çizgimizde devam edeceğiz. Türkiye’nin ve Türk halkının güvenliği her şeyin üzerinde ve her şeyin önündedir. O noktada kararlı adımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’nin güvenliğine ve geleceğine dönük her stratejik adımda rahatsız olanların rahatsızlıklarını ben milletimizin ferasetine havale etmek istiyorum. Ama Türkiye gerçekten tarihi perspektifine uygun olarak bugüne kadar geldiği nokta da önemli bir noktadır. Bundan sonra da bu yürüyüşüne devam edecektir. Bölgede bir istikrar, güven ve barış adası olarak varlığını daha etkili bir şekilde ortaya koymaya devam edecektir.”