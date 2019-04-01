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AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay:

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ı tebrik ederek, Bolu’ya hayırlı olmasını diledi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:04
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay:

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ı tebrik ederek, Bolu’ya hayırlı olmasını diledi.


Edinilen bilgiye göre, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Tanju Özcan’ı tebrik etti. Doğanay, yaptığı açıklamada, milletin siyasi iradesini özgürce ortaya koyduğunu ve demokrasinin kazandığını ifade ederek, “AK Parti büyük ve güçlü bir parti, milletimizin dediği başımızın tacıdır der, eyvallah olanda hayır vardır der yoluna devam eder. Bizim ülkemiz için çocuklarımız için daha fazla çalışmaktan başka lüksümüz yok. Her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam edeceğiz inşallah.Tek temennimiz seçimin kentimize yakışır bir şekilde huzur içerisinde ve demokratik bir ortamda geçmiş olmasıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:04
  1. doğa

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