AK Parti bir ilke imza atıyor!

AK Parti yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürürken hem, "İl Anayasaları" adı verilen yerel seçim manifestosunun hem de yerel seçim vaatlerinin hazırlıkları sürüyor. Belediyecilik çalışmalarına ilişkin genel çerçevenin çizileceği ve içerisinde kültür, sanat, hayvan hakları gibi başlıklara özel yerler verileceği manifesto Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

İllere dair vaatler ise il adayları tarafından açıklanacak. Bazı büyük projelerin ise Erdoğan tarafından açıklanabileceği de kaydediliyor. Öte yandan AK Parti, bu seçimde bir ilke de imza atarak aday vaatlerini, "kontrol" edecek. Adayların vaatlerinde, "temkinli" olması istenecek. Daha önce bazı belediyelerde uçuk vaatler gündeme getirilmiş ve birçoğunun hayata geçmemesi partiyi sıkıntıya sokmuştu. AK Parti yerel seçimlerde bir taraftan adayların belirlenmesini çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da hem yerel seçim manifestosu hem de vaatlere ilişkin çalışmalarını yürütüyor.

İL ANAYASALARI AÇIKLANACAK: AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yerel seçimler için genel bir manifestonun yanı sıra her il için de özel hazırlığı yapılan, "İl Anayasaları" adı verilen manifestolar açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifestonun genel çerçevesinde Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çalışmalardan başlayarak, "AK Parti'nin belediyecilik deneyimi" anlatılacak. "2023 vizyonuna" yer verilecek manifestoda toplumun ve şehirlerin değişen ihtiyaçları ile sosyalleşmesinin önemi anlatılacak.

DENEYİM VE TECRÜBE VURGUSU: "Deneyim" ve "tecrübe" vurgusunun yapılacağı manifestoda kültür ve sanat hayatı, çevre, spor, hayvan hakları konularına da geniş yerler ayrılacak. Şehirlerin bu temel çerçevede yükselmesinin gerekliliğine vurgu yapılacak. Şehir ekonomileri bölümünde de şehirlerin kaynaklarının kullanımına dair atıflarda bulunulacak. Manifestoda, "komşuluk ilişkilerine" de atıfta bulunularak, "birlikte yaşama deneyimi"nin temelinde bu ilişkilerin olduğu anlatılacak.

ADAYIN VAATLERİ DE AÇIKLANACAK: Manifestoyla birlikte AK Parti'nin seçim beyannamesiyle vaatleri de açıklanacak. İllere yönelik vaatler il adayları tarafından açıklanacak. Seçim beyannamesinde ise, "makro" bakış açısından çok, "mikro" bakış açısı izleneceği yani önceliğin mikro sorunların çözümü olacağına vurgu yapılacağı ifade ediliyor. Bazı büyük projelerin ise Erdoğan'ın o ile yapacağı ziyaretlerde açıklanabileceği de kaydediliyor.

AK PARTİ BİR İLKE İMZA ATACAK: AK Parti bu süreçte bir ilke imza atarak aday vaatlerini, "kontrol" edecek. Vaatler açıklanmadan önce adaylara manifestonun genel çerçevesine uygun olunması istenecek ve vaatlerinde, "temkinli" olması istenecek. Daha önce birçok belediyelerde uçuk vaatler gündeme getirilmiş ve birçoğunun hayata geçmemesi partiyi sıkıntıya sokmuştu.

DİJİTAL TEMELLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLECEK: AK Parti kurmayları, daha önce yapılan klasik seçim kampanyalarının bu seçimde olmayacağını da ifade ederken sosyal medya ve dijital temelli bir seçim kampanyasının yürütüleceğini de kaydetti.