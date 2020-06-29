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AK Parti binasına hain saldırı

Diyarbakır'ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Binada hasar meydana gelirken polis ekipleri harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:35:00 - 2020-06-29 14:40:36
AK Parti binasına hain saldırı

Diyarbakır'ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, 2 kişi tarafından gece molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Binada hasar oluşurken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik 2 kişi, molotofkokteyli ile saldırı düzenledi.

Parti binasında saldırı nedeniyle hasar oluşken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Y

apılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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