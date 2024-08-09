AK Parti binası önünce çanta alarmı
Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığı binasının yakınında bulunan sahipsiz bir çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerindeki boş arazide bulunan çanta, çevrede endişeye yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bomba imha uzmanları, özel koruyucu kıyafetler giyerek çantayı uzaktan fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Patlama sonrası yapılan incelemede, çantanın içinden sadece kıyafetler çıktı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.