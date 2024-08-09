  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti binası önünce çanta alarmı
Gündem

AK Parti binası önünce çanta alarmı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 10:55:00 -

Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığı binasının yakınında bulunan sahipsiz bir çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerindeki boş arazide bulunan çanta, çevrede endişeye yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

 Bomba imha uzmanları, özel koruyucu kıyafetler giyerek çantayı uzaktan fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Patlama sonrası yapılan incelemede, çantanın içinden sadece kıyafetler çıktı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suriye'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gündem

Suriye'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistinli mühendisten bombaların altında tarihi buluş! 'Helal olsun sana' dedirtti
Filistinli mühendisten bombaların altında tarihi buluş! 'Helal olsun sana' dedirtti

Teknoloji

Filistinli mühendisten bombaların altında tarihi buluş! 'Helal olsun sana' dedirtti

İşgal ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı!
İşgal ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı!

Dünya

İşgal ordusu Han Yunus'ta bir evi bombaladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23