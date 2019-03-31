AK Parti Belediye Başkan adayı Arı oyunu 5 yaşındaki oğluyla kullandı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta eşi Melek Arı, oğlu Muhammed Tahsin Arı ve 5 yaşındaki oğlu Haktan ile kullandı.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyunu Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta kullandı. Ailesi ile birlikte oyunu kullanmak üzere gelen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı burada sandık görevlilerine başarılar dileklerini iletirken oyunu da 5 yaşında ki Haktan Arı ile birlikte kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, “Seçim maratonu çok uzun bir maratondu. Yaklaşık 140 gündür sahalardayız. Çok yorulduk ama her bir hemşehrimizin elini tutmaya, gönlüne girmeye niyetlendik. Hamd olsun bu niyetimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun bugünde son gündü. Artık biz yapacaklarımızı yaptık. Bundan sonrası karar milletimizin, karar şehrimizin her bir ferdinin. İnşallah onlar hangi kararı verirlerse versinler bizim başımızın üstüne.