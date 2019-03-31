0553 313 94 23

AK Parti Belediye Başkan adayı Arı oyunu 5 yaşındaki oğluyla kullandı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta eşi Melek Arı, oğlu Muhammed Tahsin Arı ve 5 yaşındaki oğlu Haktan ile kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:46
AK Parti Belediye Başkan adayı Arı oyunu 5 yaşındaki oğluyla kullandı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta eşi Melek Arı, oğlu Muhammed Tahsin Arı ve 5 yaşındaki oğlu Haktan ile kullandı.


AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyunu Rauf Nail Akman İlköğretim Okulu 1197 nolu sandıkta kullandı. Ailesi ile birlikte oyunu kullanmak üzere gelen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Arı burada sandık görevlilerine başarılar dileklerini iletirken oyunu da 5 yaşında ki Haktan Arı ile birlikte kullandı.


Oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, “Seçim maratonu çok uzun bir maratondu. Yaklaşık 140 gündür sahalardayız. Çok yorulduk ama her bir hemşehrimizin elini tutmaya, gönlüne girmeye niyetlendik. Hamd olsun bu niyetimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun bugünde son gündü. Artık biz yapacaklarımızı yaptık. Bundan sonrası karar milletimizin, karar şehrimizin her bir ferdinin. İnşallah onlar hangi kararı verirlerse versinler bizim başımızın üstüne.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böcek oyunu kullandı
    1. Böcek oyunu kullandı
    2. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    3. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    4. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    5. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    6. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    7. Saraydan sürgüne
    8. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    9. Boyner ailesi oyunu kullandı
    10. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    11. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    12. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    13. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    14. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
    15. 107 yaşındaki şehit annesi 80..
    16. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş,..
    17. ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede
    18. Adıyaman’da siyasiler oylarını kullandı
    19. Felçli haliyle oy kullanmaya geldi
    20. Ambulansla sandık başına gittiler
    21. AB, Akdeniz’de 730 bin mülteciyi..
    22. Irak'ta terör saldırısı: 2 kişi..
    23. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    24. MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
    25. Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 |..
    26. Milletvekili İshak Gazel oyunu kullandı
    27. Ekvador 6,2 şiddetinde sallandı
    28. MHP lideri Devlet Bahçeli yerel..
    29. Esen oyunu kullandı
    30. Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin