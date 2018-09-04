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AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

Erkene alınmazsa mahalli yerel seçimler Mart 2019'da yapılacak. Aynen 24 Haziran milletvekili seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de AK Parti'den belediye başkan adayı olmak isteyenlerin ilk tercihleri AK Parti olması bekleniyor. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkan aday adaylığı başvuru sürecinin Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. AK Parti'den belediye başkan aday adayı olmak için başvuru şartı nedir? AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu nasıl doldurulur?

04 Eylül 2018 Salı 09:38
AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 6. Büyük Kongresini 12 Ağustos’da gerçekleştirmişti. Kongrede yerel seçimlere götürecek AK Parti’nin A takımı da belirlenmişti. Yerel seçimler tarihinde yapılırsa Mart 2019’da yapılacak. Yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile seçimlere giren AK Parti, sandıktan büyük bir zaferle çıktı. AK Parti aynı zaferi 2018 Mart yerel seçimlerinde de göstermek istiyor. AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili Ekim ayına işaret ederek "Yüzümüzü ak edecek adayları belirleyeceğiz" dedi ve 3 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren aday adaylarını belirlemeye başlayacaklarını kaydetti. 


Görevden alınacak AK Parti belediye başkanları kim? Kriterler belirlendi uymayan gidici

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

AK Parti yerel seçimlere büyük önem veriyor. Onun için mevcut belediyelerinin korunmasının yanında AK Partili olmayan belediyelerde de ipi göğüslemek isteniyor. AK Parti belediye başkan aday belirleme sürecinde illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirilecek. Bölgelerin nabzını tutacak olan AK Parti, kendi belediyelerinde başkanların performanslarını ortaya koyacak. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek. AK Parti’de belediye başkan aday adayları için hangi yol izlenecek? AK Parti’ye başvuru yapan aday adaylarının kendi ikamet ettikleri yerlerden aday olmaları zorunlu olacak. Aday adayları yerel yönetimler için projelerini de ortaya koyacak.

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARIYLA TEK TEK MÜLAKAT

AK Parti belediye başkan aday adaylarını sıkı bir süreçten geçirecek. AK Parti aday adaylığı süreci sonrasında ise aday adayları ile tek tek mülakat yapılacak. AK Parti aday belirleme takvimine göre, mülakatların ekim ayından itibaren başlaması planlanıyor. Mülakatlar sırasında aday adayları kendi projelerini en detaylı şekilde anlatacak. Ayrıca parti yönetimin yapmış olduğu anketler de adayların belirlenmesi sürecinde etkili olacak. AK Parti’de genel merkez tarafından oluşturulan aday değerlendirme komisyonu hem adayların projelerini hem de il ve ilçelerde halkın nabzı tutulacak. Aday adayların halkta karşılıkları olup olmadığını değerlendirecek. Komisyon her belediye için alternatif isim önerilerini ortaya koyacak. AK Parti, aday adayı olmamış ancak bulundukları bölgede halkın desteğini almış isimlere de belediye başkan adaylığı için teklif götürecek.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:38
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