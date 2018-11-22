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AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı 2019 kim? Yıldız Seferinoğlu kimdir?

AK Parti 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika olarak açıkladı. İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adaylarının kim olduğu merak edilirken, AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı belli oldu. 2019 yerel seçimlerde Bayrampaşa AK Partibelediye başkan adayı AK Parti Bayrampaşa ilçe kurucusu Yıldız Seferinoğlu oldu? Peki Yıldız Seferinoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

22 Kasım 2018 Perşembe 15:12
AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı 2019 kim? Yıldız Seferinoğlu kimdir?

AK Parti 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika olarak açıkladı. İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adaylarının kim olduğu merak edilirken, AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı belli oldu. 2019 yerel seçimlerde Bayrampaşa AK Parti  belediye başkan adayı AK Parti Bayrampaşa ilçe kurucusu Yıldız Seferinoğlu oldu? Peki Yıldız Seferinoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı kim? Yerel seçim 2019 AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı merak edilen belediye başkan adayları arasında yer almakta. AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı. Bayrampaşa AK Parti belediye başkanı Yıldız Seferinoğlu olduğu açıklandı. Yıldız Seferinoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşanda?

Yıldız Seferinoğlu kimdir?

Yıldız Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti Bayrampaşa ilçe kurucusu, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, 2011 Milletvekilliği seçimlerinde İstanbul 2.Bölge SKM Başkanlığı, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Genel Merkez SKM Başkan Yardımcılığı yaptı. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Seferinoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanıdır. Yıldız Seferinoğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:12
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı 2019 kim?
  4. Yıldız Seferinoğlu kimdir?

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