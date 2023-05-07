  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam AK Parti bayraklarını kesen CHP'liler kavga çıkardı!
Yaşam

AK Parti bayraklarını kesen CHP'liler kavga çıkardı!

Yeniakit Publisher
2023-05-07 00:37:00 - 2023-05-07 00:41:30

Ankara'da iddiaya göre, CHP'lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesmesi sonucu partililer arasında kavga çıktı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde AK Partililer ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı.

Elmadağ ilçesinde AK Parti seçim çalışmaları bürosunun önünde iddialara göre, AK Parti'liler ve CHP’liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavganın çıkış nedeninin, CHP’lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesip, "Buraya biz bayrak takacağız" demesi olduğu iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23