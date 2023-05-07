AK Parti bayraklarını kesen CHP'liler kavga çıkardı!
Ankara'da iddiaya göre, CHP'lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesmesi sonucu partililer arasında kavga çıktı.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde AK Partililer ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı.
Elmadağ ilçesinde AK Parti seçim çalışmaları bürosunun önünde iddialara göre, AK Parti'liler ve CHP’liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı.
Kavganın çıkış nedeninin, CHP’lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesip, "Buraya biz bayrak takacağız" demesi olduğu iddia edildi.