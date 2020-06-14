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Sağlık

AK Parti Batman teşkilatından ’İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek

AK Parti Batman teşkilatı kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen ’İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:36:36 -
AK Parti Batman teşkilatından ’İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek

AK Parti Batman teşkilatı kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen ’İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek verdi.


AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür’ün de katıldığı kan bağışı programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Başkan Gür yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu ve kampanyaya bu nedenle destekte bulunduklarını söyledi. Kan vererek hayat kurtarmanın önemine vurgu yapan Gür, vatandaşları kan vermeye davet etti.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici ise salgın nedeniyle azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla bağışta bulunduklarını söyledi.


Konuşmaların ardından partililer kan bağışında bulundu.

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