AK Parti Batman İl Koordinatörü Av. Fikret Yeni saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Gazetemize açıklamalarda bulunan Av Fikret yeni " Partimiz kurulduğu günden bu yana ülkemize büyükşehir, il, İlçe ve beldelermize varıncaya kadar saymakla bitmeyecek devasa yatırımlar büyük hizmetler yapmıştır, ancak hala bu yatırımların tam manasıyla anlatılamadığı yada anlaşılamadığı aşikardır, bizde bu bilinçle il ve ilçe teşkilatlarımızı harekete geçirerek yine onlarla beraber halkımızın içine iniyor bıkmadan usanmadan hükümetimizin yapmış olduğu bu hizmetleri satır satır, kalem kalem anlatıyoruz. son dönemlerde küresel krizlerin, savaşların ve salğın hastalıkların etkilediği dünya ekonomisi ve buna bağlı olarak pek tabii ülkemizde etkilemiştir, ancak dünya ülkelerinden ziyade güzel ülkemiz birde içimizdeki alğı oparsyonlarına maruz kalmaktadır. Dünya piyasalarında ciddi artış gösteren ve ülkemizide etkileyen akaryakıt, Elektirik ve doğalgaz başta olmak üzere, birçok ürünün fiyat artışlarını hükümetimize mal etmeye çalışıyorlar, halbuki devletimiz bu ürünlerin hemen hepsinde, belli oranlarda sübvanse uygulayarak halkımızı rahatlatmaya gayret göstermektedir. Bizde bu gayret ve özveriyi halkımıza anlatmak için en ücra köşelere kadar inip vatandaşımızla hemhal oluyoruz. 2023 hedefimize ulaşmak için mücade ediyoruz Allahın izniyle sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023'te eşi ve benzeri görülmemiş bir zafer kazanarak millete hizmet yolunda durmadan ilerleyeceğiz. Tüm gayretimiz ve çabamız bunun içindir rabbim bizi sıratı müstakimden ayırmasın" dedi.