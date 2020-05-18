  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı

Teknik direktör Ümit Özat: Ben ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım

Ticarette sanal fuar dönemi

Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı
için kalan
Aktüel

AK Parti Batman İl Başkanlığı dar gelirli ailelere gıda yardımında bulundu

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:13:47 -
AK Parti Batman İl Başkanlığı dar gelirli ailelere gıda yardımında bulundu

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.


AK Parti Batman İl Başkanlığınca temin edilen ve içinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım kolileri, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Dağıtımlara katılan AK Parti Batman İl Başkan Abdullah Akif Gür, korona virüs salgınının ilk gününden itibaren kapsamlı ve yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi. Gür, salgın ve Ramazan ayı münasebetiyle dar gelirli ailelere yardımda bulunduklarını belirterek yardımların devam edeceğini söyledi.


Aileler yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Gür’e teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı