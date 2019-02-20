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AK Parti başkan adayı Özlü “Özenle seçilmiş belediye ve il genel meclisi grubu var”

DÜZCE (İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
AK Parti başkan adayı Özlü “Özenle seçilmiş belediye ve il genel meclisi grubu var”

DÜZCE (İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, düzenlediği basın toplantısıyla Düzce Belediyesi ve İl Genel Meclisi’nde aday olan isimleri tanıttı. Özlü, listeleri hazırlarken 6 kriter üzerinde durduklarını ve her bir ismin kente bir katkısı olacağını söyledi.


AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi listesine giren isimleri basın mensuplarına tanıttı.Başkan adayı Özlü, listeleri hazırlarken 6 kriteri ön planda tuttuklarını ifade ederek “Yaklaşık 2 aydır üzerinde çalıştığımız belediye ve il genel meclisi listelerimizi önce ki gün bütün siyasi partilerimizden önce seçim kuruluna teslim ettik. Biz listemizi toplum dengelerine göre, Düzce’nin ihtiyaçlarına göre tespit ettik. Bu tespiti yaparken 6 kriterimiz vardı. Bu kriterlerden birincisi halkımız tarafından sevilen isimlerden oluşmasıydı. Buna çok dikkat ettik. Milletimiz kimi seviyor ve görmek istiyorsa listeye aldık. İkinci kriterimiz ise bu seçim esnasında partimizin, genel merkezimizin öncelikle bizden istediği kadın, genç dengesine dikkat etmekti. Buna da dikkat ettik ve genel merkezimiz tarafından bize iletilen, bizim de toplumsal temsiliyete dikkat ettiğimiz çerçevede bunu gerçekleştirdik. Bir diğer kriterimiz meslek dağılımı oldu. Bu listede toplumun bütün kesimlerini teşmil etmek üzere bir denge gözettik. Bu listede mesleki açıdan, mimarlar var, esnaflar var, mali müşavirler var, mühendisler var, hukukçular var, şehir planlamacıları var. Mesleki duruma da özel önem verdik. Bir diğer konu ise eğitim konusuydu. Bu toplumda herkes üniversite mezunu değil. Bu toplumda ilkokul mezunları var, lise mezunları var, üniversite mezunları var. Bir mecliste ki herkesi üniversite mezunlarından seçemeyiz. Bu toplumda temsili ön plana alıyorsak listede ilkokul mezunu da olacak, lise mezunu da olacak, üniversite mezunu da olacak. Biz buna dikkat ettik. Diğer kriterimiz Düzce’nin demografik yapısı oldu. Düzce diğer iller gibi değil, Düzce diğer illerden farklı. Düzce 1860’tan sonra imparatorluğumuzun dağılması sürecinde Osmanlı dostları, Osmanlı’nın yetimlerinden oluşan insanların göç ettikleri ve yerleştikleri bir bölgedeyiz. Bakın Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bursa gibi illerin demografik yapısı Türkiye’nin diğer illerinden farklıdır. Biz bu demografik yapıya dikkat ettik ve mecliste temsil edilmesine gayret gösterdik. Dolayısıyla bir kriterler mazlumesi ile bu liste oluştu ve bugün karşınızda titizlikle ve özenle seçilmiş belediye ve il genel meclisi grubu var” dedi.



“Diğer partilerde aramızda büyük fark var”


AK Parti listeleri ile diğer partilerin listelerinin karşılaştırılmasını isteyen Faruk Özlü, “Diğer partilerin listesine bakın, bizim listemize bakın. Arada çok büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. Biz farklıyız, biz profesyonel çalışıyoruz, listemizi yaparken de buna önem gösterdik” şeklinde konuştu.



“Bu listelerde hatır, gönül için yazılan isim yoktur”


Başkan Adayı Faruk Özlü hatır, gönül ilişkisi içinde liste hazırlamadıklarına vurgu yaparak “Bu listede hatır için, gönül için yazılan bir tek isim yoktur. Bu listeye giren herkesin bir karşılığı ve özelliği vardır. Dolayısıyla bizim listemiz özenle ve titizlikle hazırlanan bir listedir. Her bir arkadaşımızın cv’sini inceleyin. Hepsinin bir vasfı ve özelliği olduğunu Düzce’ye çakacak bir çivisi olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.



“Liste yapmak doktora yapmaktan zor”


Faruk Özlü, listeleri titizlikle hazırladıklarını ifade ederek “AK Parti teşkilatlarına öne veren değer veren bir partidir. Biz arkadaşlarımıza değer veririz. AK Parti’de kimse harcanmaz. Zaman zaman bayrak değişimi yaşanır ama kimse değersizleştirilmez. Listeye girmeyen çok değerli kardeşlerimiz var. Aday adaylarından Düzce’ye 3 meclis listesi çıkar. Onları da ilerleyen günlerde değerlendireceğiz. Bir mukayese yapın. Diğer partilerde böyle liste var mı? Diğer partilerde hangi kriterlere göre alınmışlar. Burada kimse birilerinin yakını, dostu değildir. Bu Düzce’yi uçuracak olan bir liste. Ben doktora yaptım 5 yıl boyunca doktorluk unvanı aldım. Ama liste yapmak doktora yapmaktan daha zor” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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