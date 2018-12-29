AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim 2019?

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Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1