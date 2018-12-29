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AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim 2019?

AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim 2019?

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:02
AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim 2019?

AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim 2019?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli olduğu son dakika gelen bilgiler arasında. Bağcılar AK Parti belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı oldu. Lokman Çağrıcı AK Parti Bağcılar mevcut belediye başkanı olarak görev yapmakta.

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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