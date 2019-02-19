AK Parti Avcılar belediye meclis üyeleri 2019
AK Parti Avcılar belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy’u aday gösterdi. İbrahim Ulusoy ile birlikte Avcılar yarışacak AK Parti Avcılar belediye meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Avcılar belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 17:42
AK Parti Avcılar belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy’u aday gösterdi. İbrahim Ulusoy ile birlikte Avcılar yarışacak AK Parti Avcılar belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Avcılar belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Avcılar Belediye Meclis üyesi aday isim listesi 2019
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