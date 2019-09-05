AK Parti Avanos ilçe başkanlığında temayül yoklaması yapıldı AK Parti’de yaklaşan kongre süreci öncesinde ilçe başkanlıklarında temayül yoklaması başladı.

AK Parti’de yaklaşan kongre süreci öncesinde ilçe başkanlıklarında temayül yoklaması başladı.

AK Parti’de önümüzdeki ay ilçeler ile başlayacak olan kongre süreci kapsamında AK Parti Avanos İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Serhat Sonugelen başkanlığında Avanos ilçe başkanlığında kongre öncesinde temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasında kimi ilçe başkanı, kimi kadın kolları başkanı ve kimi gençlik kolları başkanı olarak görmek istiyorsunuz soruları soruldu.

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