AK Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Artvin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Hopa belediye başkan adayı, AK Parti Yusufeli belediye başkan adayı, AK Parti Ardavuç belediye başkan adayı, Şavşat AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Murgul belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Artvin ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Artvin AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Artvin belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Artvin belediye başkan adayı da var. AK Parti Artvin belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu. AK Parti'nin Artvin ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Artvin belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 36

MHP % 14

Hopa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 40

Ardavuç belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 53

AK Parti % 40

Murgul belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 56

CHP % 37

Arhavi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 43

MHP % 6

Şavşat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 41

MHP % 5

Borçka belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

CHP % 24

MHP % 19

Yusufeli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

MHP % 33

CHP % 11