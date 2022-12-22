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Ekonomi "AK Parti artık zenginlerin partisidir" diyen Ersan Şen'e ağır tokat! Ağzı açık seyretti..
Ekonomi

"AK Parti artık zenginlerin partisidir" diyen Ersan Şen'e ağır tokat! Ağzı açık seyretti..

Habertürk canlı yayınında konuşan gazeteci Hasan Öztürk, "AK Parti artık zenginlerin partisidir" diyen Ersan Şen'e Cumhuriyet gazetesinin TÜSİAD manşeti ile cevap verdi. Ne diyeceğini bilemeyen Şen Öztürk'ün konuşmasını ağzı açık seyretmekle yetindi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 22:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında, "AK Parti artık zenginlerin partisidir." diyen Ersan Şen'e tokat gibi cevap, gazeteci Hasan Öztürk'ten geldi.

Ersan Şen'in konuşmasından sonra söz alan Öztürk, 5 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinin manşetini hatırlattı.

TÜSİAD eski başkanlarının, "İktidara karşı ses yükseltin" açıklamasını manşetine taşıyan Cumhuriyet'in haberini okuduktan sonra, "TÜSİAD zenginler kulübü değil mi? Zenginler kulübü diyor ki iktidara karşı sesinizi yükseltin" ifadelerini kullandı.

Hasan Öztürk'ün sözlerine verecek cevap bulamayan Ersan Şen, ağzını ayırıp seyretmekle kaldı.

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