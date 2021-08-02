AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan yangın bölgelerine 35 tırlık yardım malzemesi

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 28 Temmuz 2021 tarihinden beri ülkemizin 81 noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ediyor. Başkanlık, İlçe Teşkilatlarınında desteğiyle geçtiğimiz günlerde bölgeye gönderdiği 20 tır dolusu yardım malzemesine ek olarak bugün de yaraları bir nebze de olsa sarmaya yönelik 15 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye sevk edecek.