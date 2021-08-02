AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan yangın bölgelerine 35 tırlık yardım malzemesi
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 28 Temmuz 2021 tarihinden beri ülkemizin 81 noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ediyor. Başkanlık, İlçe Teşkilatlarınında desteğiyle geçtiğimiz günlerde bölgeye gönderdiği 20 tır dolusu yardım malzemesine ek olarak bugün de yaraları bir nebze de olsa sarmaya yönelik 15 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye sevk edecek.
Yeni Akit Ankara
Hijyen paketleri, kuru gıda, şarz ünitesi, bebek bezi, su, kıyafet gibi malzemelerin dışında bölgede yangından etkilenen hayvanlar için de saman balyası, hayvan gıdası gibi malzemelerden oluşan tırlar yola çıkacak. S
incan’dan yapılacak uğurlama törenine, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekilleri ile AK Parti İl ve ilçe yöneticileri katılacak.