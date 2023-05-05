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Siyaset AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına saldırı! Zanlı gözaltında...
Siyaset

AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına saldırı! Zanlı gözaltında...

Yeniakit Publisher
2023-05-05 19:45:00 - 2023-05-05 19:50:05
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına saldırı! Zanlı gözaltında...

AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşla saldıran Abdulkadir Y. adlı kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına saat 17.00 sıralarında saldırıda bulunuldu.

37 yaşındaki Abdulkadir Y. adlı zanlı yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana geldi.

Zanlının ifadesi alınıyor!

Şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.

Abdulkadir Y, polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Osmanlı Torunları

Bu kafiri keferyi firevunu Derhal öldurün cehennemin yedi kat Dibine kadar yollayalım Ateşleri Bol Olsun yüce mevlam Turkitemdeki kitapsızlar şerfefsizler ABD AB pislikleri kafirleri kefereleri firavunları olan chp Hdp iyi sp vp GP DP ZP mh Tkp Li Dinsizleri imansızları Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin Amin

zigon

Yakalanırken oradan geçen arkadaşım anlattı,zanlı mhpli, oyların kendilerine gelmesine karşı eylem yapmış.
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