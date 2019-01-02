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AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki kimdir? Yerel seçim mart 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı'nda AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Özhaseki'nin Ankara için iyi hizmet vereceğine olan inancını vurguladı. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki kimdir? İşte Mehmet Özhaseki hakkında detaylar...

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:56
AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki kimdir? Yerel seçim mart 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı'nda AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Özhaseki'nin Ankara için iyi hizmet vereceğine olan inancını vurguladı. Peki AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki kimdir? İşte Mehmet Özhaseki hakkında detaylar...

Mehmet Özhaseki kimdir?

Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ancak o günlerde ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten birçok derneğin kuruluşuna öncülük etti. Bunlardan bir tanesi Kayseri’de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bir diğeri ise, öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri oldu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile ülkeye örnek oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını da yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden tarih-kültür mirasına kazandırılmasında büyük rol oynadı. Özhaseki, AK Parti'den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, iyi düzeyde İngilizce-Arapça bilmektedir.

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 20:56
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