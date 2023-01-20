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Medya AK Parti alerjili Ersan Şen bile isyan etti! O işi, aptala anlatır gibi anlattı
Medya

AK Parti alerjili Ersan Şen bile isyan etti! O işi, aptala anlatır gibi anlattı

Tayyip Erdoğan'ı seçimlere sokmayarak iktidara gelebileceğini hesap edenlere, AK Parti alerjili hukukçu Ersan Şen bile karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 19:51:00 -
AK Parti alerjili Ersan Şen bile isyan etti! O işi, aptala anlatır gibi anlattı

Tayyip Erdoğan'ı seçimlere sokmayarak iktidara gelebileceğini hesap edenlere, AK Parti alerjili hukukçu Ersan Şen bile karşı çıktı. Şen'in görüşlerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, özetle şunları kaydetti:

"(…) Hâlâ Erdoğan'ı seçimlere sokmayarak iktidara gelebileceğini hesap edenler var...

Hukuk Profesörü Ersan Şen konuyla ilgili Anayasa ne diyor tane tane anlatmış:

"Kanaatimce; yasama ve yürütme organlarından hangisi seçimlerin yenilenmesine karar verirse versin, mevcut Cumhurbaşkanı'nın seçimlere girebilmesi mümkündür, hatta süresinde yapılan seçimlere de katılabilir. 2017 yılı Anayasa değişikliğiyle yürürlüğe giren yeni sistem ve süresini tamamlayamaması nedeniyle mevcut Cumhurbaşkanı'nın seçimlere girebilmesinde hukuki bir sakınca görmüyorum."

Bu işin hukuki boyutu.

14 Mayıs'a, yeneceklerine inanmadıkları rakiplerini yarışa sokmamak için yasa arayarak hazırlanan muhalefetin acziyeti ise siyasette liyakatin önemini göstermesi açısından düşündürücü."

 

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