  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan TBMM’de Filistin Tepkisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alarak Filistin’de yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir konuşma yaptı. Arslan, konuşmasına insani ve vicdani bir duruş vurgusuyla başladı: “Sayın Başkan, ey Ümmeti Muhammed; Bugün burada sadece bir milletvekili olarak değil, bir insan, bir baba, vicdanı kanayan bir kardeşiniz olarak duruyorum.”

“Bu Bir Yargılama Değil, Soykırımdır”

İsrail’in Filistin topraklarındaki uygulamalarına sert tepki gösteren Arslan, özellikle çocukların da aralarında bulunduğu Filistinlilerin idamla karşı karşıya bırakılmasını eleştirdi:

“Terör devleti İsrail'in 78 yıldır işgal ettiği topraklarında nefes aldığı, vatanını terk etmediği için 12 bin Filistinli kardeşimiz —ki bunların 4 bini henüz çocuktur— hukuksuz bir kararla idama mahkûm ediliyor. Soruyorum size: Bir çocuğun vatanını sevmesi ne zamandan beri idamlık bir suçtur? Bu bir yargılama değil, bir soykırımdır!”

İnsan Hakları Savunucularına Eleştiri

Arslan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın açıklamalarına da değinerek, uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirdi: “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir denilen alçağın ‘Filistinli tutukluların normalde derilerini yüzmemiz lazım biz vicdanlı olduğumuz için idamı onayladık’ sözlerine göz yuman, kulak tıkayan sözde insan hakları savunucularını da samimiyet testinden geçemediğini buradan haykırmak istiyorum.”

“Susmak Bu Katliama Ortak Olmaktır”

“Soruyorum size: Bir çocuğun vatanını sevmesi ne zamandan beri idamlık bir suçtur? Bu bir yargılama değil, bir soykırımdır!” diyen Arslan konuşmasının sonunda uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı: “Eğer bu barbarlığı durdurmaya gücümüz yetmiyorsa bile, o masumların çığlıklarını dünyaya duyurmak bizim namus borcumuzdur. Susmak, bu katliama ortak olmaktır. Gözümüzün içine bakan o yetimlerin hakkı için haykırıyoruz: Filistinli masumlar idam edilemez! Bu zulmü durdurun!”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23