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Aktüel AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi
Aktüel

AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: - "Birileri çalışarak başka bir emele ve başka bir çabaya koştururken, bizler hedefimiz bir, davamız bir, liderimiz bir olarak tek hedefe kilitlenmiş durumdayız. O da Türkiye'yi 2023'e, 2053'e, 2071'e, daha iyisine taşıma hedefimiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:58:36 -
AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Birileri çalışarak başka bir emele ve başka bir çabaya koştururken, bizler hedefimiz bir, davamız bir, liderimiz bir olarak tek hedefe kilitlenmiş durumdayız. O da Türkiye'yi 2023'e, 2053'e, 2071'e, daha iyisine taşıma hedefimiz." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Usta, kuruldukları günden beri dimdik ayakta olduklarını söyledi.

Bu süreçte parti olarak daha da güçlendiklerini belirten Usta, "Bu ülkeyi geliştiren, değiştiren, eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye çeviren bir sihir var ortada. Aslında sihir değil, bir lider var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.

Leyla Şahin Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'yi farklı kılan aslında bu kadar cesur, bu kadar gönülden milletini seven, davasını ve partisini seven, fedakarca canı pahasına koşturan bir liderinin olmasıdır. Biz de bu liderinin arkasında birleşmiş, kenetlenmiş, hiç fark etmez, ister mahalle başkanı ister mahalle temsilcisi ister genel başkanı olsun hepimiz bu dava için aynı yolda aynı neferleriz. Hiçbir farkımız yok. Hepimiz aynı seviyede çalışmakla yükümlüyüz. Birileri çalışarak başka bir emele ve başka bir çabaya koştururken, bizler hedefimiz bir, davamız bir, liderimiz bir olarak tek hedefe kilitlenmiş durumdayız. O da Türkiye'yi 2023'e, 2053'e, 2071'e, daha iyisine taşıma hedefimiz."

- "Daha fazlasını yapmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi hayatına başladığında çok büyük engellerle karşılaştığını dile getiren Usta, "Ancak bugün Türkiye'nin sisteminin de değişmesiyle başkanı olmuş ve bu ülkeye değer katan ve dünya mazlumlarının da ümidi olmuş bir lider haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Partilerinin başarısının sırrının da bu olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bu ülkeye yollar, köprüler, barajlar, hastaneler yaptık. İtibarımızı bütün dünya çapında en üst noktaya getirdik. Artık yeter, ben de biraz külliyede geleni gideni misafir edeyim, daha sakin bir ortamda daha rahat bir hayat tarzıyla kendimi rahatça bir yaşantıya çekeyim' diyebilir miydi? Ondan önceki cumhurbaşkanlarının yapmadığı kadar koşturan bir Cumhurbaşkanıydı. Bundan sonra da durmak değil niyeti işte. Diyor ki 'Bu yetmez. Bu kadar yaptıklarımız yetmez. Daha fazlasını yapmalıyız'. Bazen herkes 'yorulduk biraz dursak mı' dediğinde bile 'Asla durmak yok, yola devam' diyen bir liderin partisiyiz."

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