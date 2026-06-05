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Yeniakit Publisher
Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı
AA Giriş Tarihi:

Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesinin destekleri ve yürütülen projelerle, il genelindeki manda sayısı 8 bin 800'e yükseldi.

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Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

İç Anadolu'nun önemli manda üretim merkezlerinden biri haline gelen Kayseri'de, hem üretici hem de hayvan sayısında artış yaşandı.

#2
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Türkiye'de manda sayısında 4'üncü sırada yer alan Kayseri'de, anaç manda, ekipman ve maddi desteklerle hayvancılığın gelişimine katkı sağlanıyor.

#3
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Bakımı zahmetli olmasının yanında köyden kente göç gibi sebeplerle sayıları 3 binlere düşen mandalar için bakanlık ve belediyeler tarafından verilen destekler, meyvesini vermeye başladı.

#4
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Bu kapsamda sayıları günden güne artan mandalar, Erciyes'in eteklerindeki meralar ve sulak alanları doldurdu.

#5
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, başta devlet desteği olmak üzere farklı kurumların da katkılarıyla manda sayısında artış yaşandığını söyledi.

#6
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Kayseri'nin manda üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özdoğan, şöyle konuştu:

#7
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

"Kayseri'de şu anda 8 bin 800 manda bulunuyor. Bu sayıyla ilimiz, Türkiye'de manda varlığında 4. sırada yer alıyor.

#8
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Bunun yaklaşık 4 bin 400'ü Hürmetçi Sazlığı ve Karpuz Sekisi'nde. Vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkması önemli.

#9
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hacılar Belediyesi olarak vatandaşlarımızla yürüttüğümüz projeler olumlu yönde meyvelerini vermeye başladı."

#10
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Özdoğan, bu kapsamda manda sütünün toparlaması, yoğurda, kaymağa ve peynire çevrilmesi, sağlıklı ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

#11
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Bununla beraber alanda görsel bir şölen sunulduğuna dikkati çeken Özdoğan, "Mandaların suya girmesi, sudan çıkması, 500 dönüm mera alanında atlarla senkronize olması ve fotoğraf meraklılarının orada sıkça bulunması da bizim için çok önemli." dedi.

#12
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Üreticilere makine desteği de verdiklerini dile getiren Özdoğan, geçen yıl üreticilere 100 manda desteği verildiğini hatırlattı.

#13
Foto - Mandaya destek sürü sayılarını hızla artırdı

Özdoğan, Kayserili üreticilerin mandalara sahip çıkmasının da hayvanın sayısının artmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

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