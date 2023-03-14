  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti, AFAD'a 20 bin lira bağış şartı koymuştu! Milletvekili adayı 1 milyon TL bağışladı
Gündem

AK Parti, AFAD'a 20 bin lira bağış şartı koymuştu! Milletvekili adayı 1 milyon TL bağışladı

İş insanı Muhammet Kurtuluş, AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu şartı gereği AFAD'a 20 bin lira yerine, 1 milyon 20 bin lira bağış yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 20:12:00 -
AK Parti, AFAD'a 20 bin lira bağış şartı koymuştu! Milletvekili adayı 1 milyon TL bağışladı

Kocaeli'de iş insanı Muhammet Kurtuluş, AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu şartı gereği AFAD'a 20 bin lira yerine, 1 milyon 20 bin lira bağış yaptı.

Kurtuluş, 28. dönem AK Parti Kocaeli milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

Başvuru şartlarına göre AFAD'a 20 bin lira yatırması gereken Kurtuluş, kuruma 1 milyon 20 bin lira bağışladı.

Kurtuluş, AA muhabirine, "Adaylığımın yanı sıra depremzedelere yardım etmek amacıyla zorunlu olan miktarın fazlasını yatırmak istedim." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23