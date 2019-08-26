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AK Parti Adıyaman teşkilatı Malazgirt’e gitti

AK Parti Adıyaman il teşkilatı, Malazgirt Zaferi’nin 948.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
AK Parti Adıyaman teşkilatı Malazgirt’e gitti

AK Parti Adıyaman il teşkilatı, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan programa katılmak üzere araçlarla Muş’a hareket etti.


AK Parti Adıyaman İl Başkanlık binası önünden hareket eden parti üyeleri ve gönüllülerini AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanvekili Şerif Ayaz ve parti yönetimi tarafından uğurlandı.


Uğurlama töreni öncesi bir konuşma yapan Başkan Mehmet Dağtekin, Malazgirt’te yapılacak etkinlikte AK Parti ailesinin Adıyaman’ı en güzel şekilde temsil edeceğini söyledi.


Malazgirt Zaferi’nin öneminden bahseden Başkan Dağtekin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferler ayı olarak adlandırdığı Ağustos ayında hem Malazgirt Zaferi’nin hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız. Bu mukaddes toprakların öz vatanımız haline gelmesinde Malazgirt Zaferi bir mihenk taşıdır.


Özellikle bu coğrafyada asırlar boyunca devam eden barış, hoşgörü ve kardeşliğin temelleri Malazgirt destanıyla atılarak ortak yaşama kültürü gibi yeni bir anlayışın hakim olmasına ve yine asırlar boyunca bu kültürün Anadolu’ya yerleşmesine vesile olmuştur.Malazgirt’ten bugüne kadar verilen büyük mücadeleler sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti, aynı azim, kararlılık ve şuurla geleceğe yürüyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ıntek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletvurgusubirliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı olmuştur.


Bu anlayış etrafında bütünleşen milletimiz, Allah’ın izniyle gelecekte de bu iradeye sahip çıkmaya devam edecektir. Bu güzel toprakların vatanımız olarak payidar kalmasının başlangıç noktası olan Malazgirt Zaferi’nin o günkü ruhunu, o gün yeşeren yüksek idealleri ve mücadeleyi yerinde görmeleri ve yaşamaları için AK Parti Adıyaman teşkilatları olarak vatandaşlarımızı Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamalarına gönderiyoruz. Şuan burada yoğun ve coşkulu bir atmosfer var. Bu atmosferin oluşmasında büyük emekleri olan gençlik kolları teşkilatımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bugün uğurlamaya geldiğimiz kardeşlerimiz inşallah Adıyaman’ımızı en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu düşüncelerle Anadolu’yu vatan kılmamıza vesile olan Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünü kutluyor, yola çıkacak olan parti üyelerimizi ve gönüldaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
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