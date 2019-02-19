0553 313 94 23

AK Parti adayların listesini seçim kuruluna teslim etti

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi Aday listelerini seçim kuruluna teslim ettiklerini söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 13:28
AK Parti adayların listesini seçim kuruluna teslim etti

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi Aday listelerini seçim kuruluna teslim ettiklerini söyledi.


Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş,Seçim kuruluna listeleri teslim etiklerini ifade ederek, “Başta Belediye Başkanımız Hasan Kara olmak üzere daha önce Belediye Meclisinde ve İl Genel Meclisinde görev alan tüm dava arkadaşlarımıza emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediye Meclisine ve İl Genel Meclisine aday adayı olan değerli dava arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İster aday listesine dahil olsun,ister olmasın tüm arkadaşlarım bu görevlere ziyadesiyle layık olan her biri partimiz,davamız ve bizler için değerli olan kişilerdir.Her biri bizim başımızın tacıdır.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli olarak ifade ettiği gibi AK Parti ‘ben’ değil, ‘biz’ vardır.Önemli olan AK Parti sancağını yere düşürmemektir.İster görev alsın ister almasın tüm arkadaşlarımızın bu süreçte partimiz için elinden geleni yapacağına ve seçim çalışmalarında yanımızda yer alacağına can-ı gönülden inanıyorum.31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere katılan tüm siyasi partilere ve adaylarına başarılar diliyorum.Seçim kampanyasının huzur içinde ve demokrasi şöleni havasında içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum.31 Mart yerel seçimlerinin milletimiz,memleketimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.Milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: "Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz."
    1. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    2. Perakende sektörünün iki önemli..
    3. Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a..
    4. Bursaspor taraftarının istifa..
    5. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    6. Afyonkarahisar’da patates ekim yasağı..
    7. Türkmenistan heyeti, Sarıkamış Kayak..
    8. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    9. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    10. Ziraat Katılım'dan 2018'de 322,6..
    11. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    12. Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
    13. Sözen: “Belediyeler yerel seçimde..
    14. Federasyondan Başkan Çelik’e önemli..
    15. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    16. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    17. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince..
    18. Kuşadası’nda villaya uyuşturucu..
    19. ANALİZ - Devrimin sekizinci yıl..
    20. AP'den ABD ile ticaret anlaşması..
    21. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle..
    22. Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün..
    23. Futbolda devrim gibi karar! Elle..
    24. Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda..
    25. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
    26. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    27. Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet..
    28. Koyulhisar’da müzik atölyesi sınıfı..
    29. Başka Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı..
    30. Başkan Görmez’e teşekkür belgesi
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü