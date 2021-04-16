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Gündem AK Parti: '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biri
Gündem

AK Parti: '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 21:11:00 -
AK Parti: '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir." dedi.

Dağ, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Muhalefet, ajansları vasıtasıyla 7/24 yalan ve iftira üretmekten başka bir şey yapmıyor. '128 milyar dolar' meselesi de bunlardan biridir. Merkez Bankası Başkanımız gereken açıklamayı yapmıştır. Konunun temel ekonomik süreçlerin tatbikinden gayrı bir yönü yoktur."

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