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Gündem "AK Parti 10 yıl önce riskli bölge ilan etmişti" dedi! Osman Gökçek'ten tepki: CHP durdurdu
Gündem

"AK Parti 10 yıl önce riskli bölge ilan etmişti" dedi! Osman Gökçek'ten tepki: CHP durdurdu

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, "CHP 10 yıldır Hatay’da yapılacak olan Kentsel Dönüşümlerin durdurulmasına destek verdi. Şimdi çıkmışlar hükümeti suçluyorlar." diyerek tepkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 22:34:00 -

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, yaşanan depremlerin ardından CHP'ye tepki gösterdi.

Gökçek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu, "CHP 10 yıldır Hatay’da yapılacak olan Kentsel Dönüşümlerin durdurulmasına destek verdi. Şimdi çıkmışlar hükümeti suçluyorlar. Halkımızı yalanlarınızla aldatamayacaksınız." dedi.

Osman Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin 10 yıl önce riskli bölge ilan ettiği yeri, CHP'nin belediye başkanı dahil olmak üzere hepsi bir araya gelip Danıştay'dan durdurdular. CHP eliyle ve desteğiyle durdurulan bu kentsel dönüşümlerin malesef bugün bedelini böyle ödüyoruz."

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